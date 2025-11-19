Cresce il Controllo di vicinato Venti altre adesioni in viale Italia Salgono a 267 i residenti attivi
Venti nuove adesioni per il gruppo di Controllo di vicinato di viale Italia e dintorni. In Comune si è svolto il corso di formazione condotto dai comandanti della Polizia locale di Castellanza e Olgiate Olona insieme al referente locale del Controllo di vicinato per illustrare ai nuovi iscritti le modalità operative. Gli ingressi consolidano una rete di sicurezza partecipata che, dal 2016, è punto di riferimento per la comunità. A oggi il sistema di Controllo di vicinato è stato organizzato in otto zone, ciascuna con il proprio coordinatore e la rete di residenti attivi. I gruppi sono operativi in via dei Sassi, via del Maggiolo, via Firenze e limitrofe, via San Giovanni e limitrofe, viale Italia e via Verdi, via Andrea Costa e limitrofe, via Monteverdi e limitrofe, via Marnate e limitrofe per un totale di 267 cittadini attivi e relative famiglie sensibilizzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
