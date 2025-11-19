Manca sempre meno alla ripresa del campionato ed al conseguente ritorno in campo della Roma, che affronterà la Cremonese nella dodicesima giornata. Domenica 23 novembre, alle ore 15, i giallorossi saranno di scena allo Zini per mantenere la vetta della classifica e dare una risposta importante subito dopo la sosta. Match da non sottovalutare per la formazione di Gasperini, che dovrà essere conscia delle qualità dei grigiorossi, che tra le mura amiche è stata sconfitta solamente dalla Juventus. La squadra arbitrale al completo. Come comunicato ufficialmente dall’AIA, la gara tra Cremonese e Roma sarà arbitrata da Giovanni Ayroldi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Polito, mentre il quarto ufficiale sarà Crezzini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Cremonese-Roma, ufficiale la designazione arbitrale: scelto Ayroldi