Cremonese-Roma ufficiale la designazione arbitrale | scelto Ayroldi

Sololaroma.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca sempre meno alla ripresa del campionato ed al conseguente ritorno in campo della Roma, che affronterà la Cremonese nella dodicesima giornata. Domenica 23 novembre, alle ore 15, i giallorossi saranno di scena allo Zini per mantenere la vetta della classifica e dare una risposta importante subito dopo la sosta. Match da non sottovalutare per la formazione di Gasperini, che dovrà essere conscia delle qualità dei grigiorossi, che tra le mura amiche è stata sconfitta solamente dalla Juventus. La squadra arbitrale al completo. Come comunicato ufficialmente dall’AIA, la gara tra Cremonese e Roma sarà arbitrata da Giovanni Ayroldi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Polito, mentre il quarto ufficiale sarà Crezzini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

