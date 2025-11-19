Cremonese la Roma all’orizzonte con un Pezzella in più
Cremona, 19 novembre 2025 – Si sta facendo sempre più intensa la preparazione della Cremonese in vista della partita di domenica 23 (fischio d’inizio alle 15 allo Stadio Zini) con la Roma capolista. Nelle ultime ore il lavoro di mister Nicola e dei suoi giocatori è stato affiancato da due notizie sicuramente positive. Da una parte, in effetti, si registra il recupero di Pezzella. L’esterno sinistro, reduce da una prolungata assenza, dovrebbe essere pienamente a disposizione, tanto che potrebbe ritrovare il suo posto tra gli undici titolari in una sfida tanto impegnativa. Fa festa Sanabria. L’altro motivo per sorridere in casa grigiorossa è arrivato addirittura dal Messico, dove, nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19, si è giocata la gara tra i padroni di casa e il Paraguay di Sanabria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
? La Roma è tornata a lavorare a Trigoria dopo due giorni di riposo. Gasperini ha recuperato Ferguson in vista della Cremonese. Ancora lavoro personalizzato per Bailey Leggi la news completa su SiamolaRoma.it - facebook.com Vai su Facebook
Settore ospiti già esaurito per Cremonese-Roma: sold out in pochi minuti... asroma, Roma, asr, edicola, CremoneseRoma, SoldOut, Tifosi, CurvaSud, SerieA Vai su X
Cremonese, la Roma all’orizzonte con un Pezzella in più - L’esterno sinistro, fuori da tempo per infortunio, torna a disposizione e potrebbe giocare da titolare. Si legge su sport.quotidiano.net
Cremonese: si riparte con la Roma e si saluta il 2025 contro il Napoli allo Zini - Archiviata la sosta per le nazionali e le polemiche per la sconfitta della Nazionale in casa contro la Norvegia, la Serie A torna protagonista e la Cremonese, reduce dalle due sconfitte contro Juventu ... Segnala sportgrigiorosso.it
La Cremonese attende la Roma, Sanabria e Grassi verso il recupero - Manca ormai meno di una settimana e le squadre di Serie A torneranno in campo per le sfide di campionato. Da ilromanista.eu