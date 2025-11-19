Cremonese la Roma all’orizzonte con un Pezzella in più

Cremona, 19 novembre 2025 – Si sta facendo sempre più intensa la preparazione della Cremonese in vista della partita di domenica 23 (fischio d’inizio alle 15 allo Stadio Zini) con la Roma capolista. Nelle ultime ore il lavoro di mister Nicola e dei suoi giocatori è stato affiancato da due notizie sicuramente positive. Da una parte, in effetti, si registra il recupero di Pezzella. L’esterno sinistro, reduce da una prolungata assenza, dovrebbe essere pienamente a disposizione, tanto che potrebbe ritrovare il suo posto tra gli undici titolari in una sfida tanto impegnativa. Fa festa Sanabria. L’altro motivo per sorridere in casa grigiorossa è arrivato addirittura dal Messico, dove, nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19, si è giocata la gara tra i padroni di casa e il Paraguay di Sanabria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

