Credito d’imposta Zes Unica 2025 | il software per inviare l’integrativa
L’applicazione consente alle imprese di trasmettere la comunicazione necessaria a certificare l’effettiva realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Credito d'imposta #ZESunica Da oggi al via le #comunicazioni integrative con le quali le #imprese attestano l’effettiva realizzazione degli #investimenti programmati nel 2025. C'è tempo fino al 2 dicembre per trasmettere il modello. Tutte le info bit.ly/3K0kP Vai su X
Credito d’imposta ZES: rileva la data di consegna del bene Il vero discrimine per accedere al bonus ZES è il momento in cui il bene diventa di vostra proprietà o ne viene accertata la consegna, non il pagamento. Scopriamo insieme le regole chiave e le - facebook.com Vai su Facebook
Credito d’imposta ZES Unica 2025: obbligo di comunicazione integrativa dal 18 novembre - Guida alla comunicazione integrativa ZES Unica 2025: scadenze, modalità di invio e utilizzo del credito d’imposta per le imprese del Mezzogiorno. Come scrive edotto.com
Credito d’imposta Zes unica 2025: al via le comunicazioni integrative – Diario Quotidiano del 18 Novembre - 2) Consiglio di Stato: I tributaristi non rientrano nelle categorie professionali espressamente abilitate al rila ... Scrive commercialistatelematico.com
Al via le comunicazioni integrative per il credito d'imposta Zes unica 2025 - La normativa per accedere al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes unica 2025) prevede, come ultimo adempimento per le imprese che hanno presenta ... Secondo ateneoweb.com