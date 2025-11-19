Covid in Toscana | 4 morti a Siena Livorno Arezzo e Grosseto nell’ultima settimana 43 i nuovi casi

Negli ultimi sette giorni (12-19 novembre 2025) si sono registrati in Toscana 4 morti per coronavirus. Si tratta di 2 uomini e 2 donne che risiedevano nelle province di Siena, Arezzo, Grosseto e Livorno. Registrati anche 43 nuovi casi di Covid-19: 35 confermati con tampone molecolare e gli altri 8 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

