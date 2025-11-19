CostumeArt la mostra che trasformerà il Met Gala 2026 in un teatro anatomico
Cominciano a trapelare i dettagli sul Met Gala 2026, uno degli eventi più attesi al mondo. Il tema di quest’anno? CostumeArt, che trasformerà il museo in un vero e proprio teatro anatomico. Al centro ci sarà il corpo umano, accoppiando 200 pezzi delle sue collezioni lungo 5000 anni di storia con altrettanti abiti storici in uno sforzo di colmare il vuoto tra arte, corpo e moda. La mostra di concentrerà sull’arte occidentale, e sarà aperta dal 10 maggio 2026 al 10 gennaio 2027. Il Met Gala 2026 renderà il museo un teatro anatomico. Ad annunciare il tema due figure storiche e iconiche: Max Hollein, il direttore del Museo, e Anna Wintour, ex direttrice di Vogue e madrina dell’evento da ormai decenni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Annunciato ieri dal Metropolitan Museum of Art, il tema del Met Gala 2026 sarà "Costume Art", un'esplorazione del corpo vestito come forma d'arte, dispositivo culturale e immagine in trasformazione. Curata da Andrew Bolton per il Costume Institute, la mostra
Costume Art, un viaggio attraverso 5mila anni di dialogo tra moda e arte, è la mostra che verrà inaugurata dal Met Gala 2026. Al centro il rapporto tra il corpo vestito e l'arte: che sarà questo anche il tema del dress code della serata?
