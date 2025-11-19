Così un Barboncino anziano mette in fuga un coyote entrato nel giardino di casa | le immagini dalla telecamera di sicurezza

Su TikTok il video pubblicato da una donna che vive a Toronto, in Canada, in cui si vede l'interazione tra un Barboncino di 11 anni che era uscito nel cortile di casa di notte per fare pipì e un coyote che lo attacca. Le immagini mostrano il coraggio e la capacità del cane di riuscire a difendersi e ad allontanare il "cugino" selvatico. 🔗 Leggi su Fanpage.it