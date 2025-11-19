Così Spotify adesso svelerà i retroscena nascosti dietro ogni brano

Roma, 19 novembre 2025 – Le nuove funzionalità di Spotify, in qualche modo, ci riportano indietro nel tempo, quando la musica si ascoltava con i vinili, i cd o le cassette. Niente operazioni nostalgia, solo la piattaforma ha deciso di ampliare il sistema dei crediti e introdurre due funzioni pensate per restituire identità e visibilità a chi costruisce la musica dall’interno: SongDNA e About The Song. Un passo che punta a ricucire lo strappo tra ascolto digitale e tradizione delle note di copertina, quei foglietti che un tempo rivelavano i mondi nascosti dietro un disco. Su Spotify arrivano i crediti completi delle canzoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

