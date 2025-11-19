Così la Germania si prepara alla guerriglia dentro Berlino | l’esercito si addestra simulando un attacco alla metro
La Germania si prepara alla guerra: non solo attrezzando gli ospedali, alzando lo stipendio dei militari volontari e pianificando la leva obbligatoria, perfino con lezioni scolastiche per educare al conflitto. Ora l’esercito si allena alla guerriglia urbana e alla difesa dei palazzi del governo, a Berlino. Uno scenario impensabile fino a poco tempo fa. Ieri invece, in piena notte, nella stazione della metropolitana di Jungfernheide, la Bundeswehr ha simulato un attacco armato contro un convoglio del trasporto pubblico, con scontri a fuoco, vittime e salvataggio dei feriti. L’esercitazione è una parte del piano di addestramento battezzato “Bollwerk Berlin III” (traduzione: baluardo Berlino): durerà una settimana e si svolgerà solo nella capitale, per preparare le forze armate alla difesa del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
