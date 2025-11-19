Cosi Imec può capitalizzare dall’incontro Trump-bin Salman

Afaq Hussain ha curato un’analisi per l’Atlantic Council in cui ritiene che con l’incontro di martedì tra i leader di Arabia Saudita e Stati Uniti, il principe ereditario Mohammed bin Salman e il presidente Donald Trump, si presenta un’opportunità per rilanciare un’iniziativa di connettività regionale “flagship” che è rimasta in sospeso per oltre due anni: il Corridoio India-Medio Oriente-Europa (Imec). Perché? Perché la cornice geopolitica è mutata. Il cessate il fuoco a Gaza – promosso grazie al cosiddetto “Trump Plan”, perfettibile certamente, ma l’unico realmente in grado di dare una spinta operativa al processo di tregua – ha riaperto canali diplomatici che sembravano cristallizzati. 🔗 Leggi su Formiche.net

