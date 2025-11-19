Cosa rischiano i 5 ragazzi arrestati per aver rapinato e tentato di uccidere un 22enne a Milano

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di aver rapinato e ridotto in fin di vita un 22enne lo scorso 12 ottobre a Milano. Le accuse nei loro confronti sono di rapina e tentato omicidio aggravati e rischiano condanne fino a 21 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

cosa rischiano 5 ragazziCosa rischiano i 5 ragazzi arrestati per aver rapinato e tentato di uccidere un 22enne a Milano - Cinque ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di aver rapinato e ridotto in fin di vita un 22enne lo scorso 12 ottobre a Milano ... Si legge su fanpage.it

Cellulare a scuola, gli studenti rischiano la sospensione: ci saranno sanzioni "graduali". Cosa rischiano i ragazzi - Gli studenti che trasgrediranno alla regola quest'anno rischiano grosso: si parl di sanzioni graduali, fino alla sospensione. Lo riporta ilmessaggero.it

Cellulare a scuola, gli studenti rischiano la sospensione: ci saranno sanzioni "graduali". Cosa rischiano i ragazzi - Le sanzioni saranno necessarie non solo per normare il divieto ma anche perchè molte scuole, non sapendo dove tenere i dispositivi, permetteranno ai ragazzi di lasciarli spenti nello zaino. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Rischiano 5 Ragazzi