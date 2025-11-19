Cosa ci insegna la morte delle Kessler
Sono morte le gemelle Kessler. Davanti ai primi titoli rimbalzati tra web e social lunedì pomeriggio, la reazione di tutti è stata di profonda incredulità. L'idea che due sorelle, vissute in simbiosi tra pubblico e privato, fossero morte insieme, era oggettivamente sconvolgente, eppure. 🔗 Leggi su Today.it
Gemelle Kessler, la scelta della data e il testamento: cosa sappiamo sulla morte - Alice ed Ellen Kessler avevano scelto loro la data della morte, lunedì 17 novembre. Scrive iltempo.it
Gemelle Kessler, la causa della morte è il suicidio assistito - Le Gemelle Kessler, Alice ed Ellen, sono scomparse all’età di 89 anni nella loro residenza di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, lasciando dietro di sé mistero e commozione. Riporta tag24.it
Morte gemelle Kessler, cosa cambia tra eutanasia e suicidio medicalmente assistito - Alice ed Ellen Kessler sono morte ieri, 17 novembre, attraverso il suicidio medicalmente assistito. Si legge su fanpage.it