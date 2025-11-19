Corruzione a Kiev | imbarazzo nella UE che minimizza per non rovinare l’immagine di Zelensky e la propria
L’Unione Europea e i governi più filo-ucraini si trovano in grave imbarazzo nel trattare il tema degli scandali a Kiev. Sono fra l’incudine e il martello: da un lato non possono far finta di niente, ma devono mostrarsi scioccati e severi, spronando le autorità ucraine a risolvere rapidamente il problema. Però non possono spingere troppo, altrimenti se le indagini si estendono e si approfondiscono l’immagine di Zelensky ne uscirebbe irrimediabilmente compromessa. E che magari c’è il rischio che escano pure dei dettagli sconvenienti su come vengono (o non vengono) spesi i copiosi aiuti europei. Mazzette e dimissioni. 🔗 Leggi su Follow.it
Scopri altri approfondimenti
Lo scandalo corruzione in Ucraina dimostra una «tossicità del regime di Kiev» che «si percepisce» anche in Europa, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov - facebook.com Vai su Facebook
Corruzione in Ucraina: Kiev controllerà tutte le aziende statali ? l.euronews.com/HEiC Vai su X
Scandalo corruzione in Ucraina, il paradosso dell’UE sul sostegno a Zelensky senza condizioni - Tra dubbi sugli asset russi congelati e urgenze di bilancio, Bruxelles deve decidere come sostenere Kiev. Segnala tag24.it
La corruzione a Kiev turba l'Ue e ridà fiato a Orbán contro il prestito all'Ucraina - A Bruxelles i ministri non sciolgono il nodo dell’uso degli asset russi congelati, che resta l'opzione ... huffingtonpost.it scrive
Corruzione, l’Ue avverte l’Ucraina: “Lo scandalo vi danneggia la reputazione”. E Zelensky sanziona il suo sodale indagato - Dopo le dimissioni del ministro della giustizia e dell'energia, anche Bruxelles chiede interventi al governo di Kiev ... Scrive ilfattoquotidiano.it