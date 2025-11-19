Corruzione a Kiev | imbarazzo nella UE che minimizza per non rovinare l’immagine di Zelensky e la propria

L’Unione Europea e i governi più filo-ucraini si trovano in grave imbarazzo nel trattare il tema degli scandali a Kiev. Sono fra l’incudine e il martello: da un lato non possono far finta di niente, ma devono mostrarsi scioccati e severi, spronando le autorità ucraine a risolvere rapidamente il problema. Però non possono spingere troppo, altrimenti se le indagini si estendono e si approfondiscono l’immagine di Zelensky ne uscirebbe irrimediabilmente compromessa. E che magari c’è il rischio che escano pure dei dettagli sconvenienti su come vengono (o non vengono) spesi i copiosi aiuti europei. Mazzette e dimissioni. 🔗 Leggi su Follow.it

