Corriere dello Sport | Lukaku vede il traguardo rientro a Roma

"> Secondo quanto ricostruito da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’ultima volta fu lo scudetto, la prossima potrebbe valere come una Champions. Non è semplice per un ragazzo di vent’anni, figuriamoci per un trentaduenne e mezzo come Romelu Lukaku, che però ora vede davvero la luce in fondo al tunnel scavato tra Abruzzo, Belgio, Napoli e i suoi pensieri. Sabato, giorno della sfida all’Atalanta, scatteranno i cento giorni dal grave infortunio rimediato il 14 agosto a Castel di Sangro nell’amichevole contro l’Olympiacos. Allo stesso tempo – scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport – potrebbe essere anche l’ultima volta da spettatore, il definitivo sipario sulla sua vita “in borghese” da bordo campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

