Corriere dello Sport | La formula del nuovo Napoli | velocità e potenza

"> Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’imminente ritorno di Lukaku apre una prospettiva nuova per il Napoli: la possibilità di varare un sistema con due punte pure, affiancando Romelu a Hojlund. Una coppia che, almeno sulla carta, richiama vecchie dinamiche interiste degli anni recenti: forza fisica e movimenti da centroboa per il primo, velocità e profondità per il secondo. Una combinazione che Mandarini, sempre sulle colonne del Corriere dello Sport, accosta alla storica coppia Lukaku-Lautaro guidata da Conte verso lo scudetto 2021. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “La formula del nuovo Napoli: velocità e potenza”

Contenuti che potrebbero interessarti

Le condizioni di Dusan Vlahovic non preoccupano: il Corriere dello Sport informa che si tratta solo di un affaticamento muscolare Vlahovic vuole recuperare per essere pronto contro la Fiorentina, ma alla Continassa c’è molta prudenza per i numerosi impeg - facebook.com Vai su Facebook

#Milan, #Fullkrug possibile soluzione ponte verso #Lewandowski [Corriere dello Sport] #calciomercato calciomercato.com/liste/milan-fu… Vai su X

Audi F1, la macchina si chiamerà R26: «Entro cinque anni vogliamo lottare per il Mondiale» - Il costruttore tedesco presenta i colori della monoposto 2026 per Bortoleto e Hulkenberg. Riporta msn.com

«Benetton Formula», il documentario sulla scuderia che rivoluzionò le corse: i colori nei paddock, il fiuto di Briatore e i titoli di Schumacher - Sale gremite per l’anteprima del docufilm dedicato all’epopea del team trevigiano che rivoluzionò la Formula 1. Segnala corrieredelveneto.corriere.it

F1 Gp Brasile, la gara: Vince Norris davanti ad Antonelli e Verstappen. Leclerc e Hamilton ritirati, Piastri penalizzato per l'incidente con Charles, chiude 5° - Caos dopo la ripartenza della safety car: Piastri tenta l'attacco ma sbaglia e colpisce Antonelli che va addosso a Leclerc, Oscar penalizzato con 10''. Si legge su corriere.it