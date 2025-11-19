Corna Imagna c’è una nuova locandiera per la Roncaglia
LA STORIA. L’Antica Locanda, cuore del caratteristico borgo e dotata di osteria, trattoria, camere, sala lettura e punto informativo, riprenderà il servizio completo con Chiara Mazza, 45 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
