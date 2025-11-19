Cori e fischi di contestazione contro la variante di via Cerquelle

Colli al Metauro (PU), 19 novembre 2025 – Contestazione, ieri sera, a Saltara di Colli al Metauro durante lo svolgimento del consiglio comunale. Subito dopo che il civico consesso ha bocciato per 9 voti a 8 la proposta della minoranza di annullare la delibera che ha dato il via all’iter per trasformare da residenziale a industriale l’area di Po Chi è Riccardo Piancatelli, “ragazzo normale” e super campione alla Ruota della Fortuna: la compagna Giulia, il tifo per il Toro Per lo più componenti del comitato cittadino ‘Via Cerquelle’ di Lucrezia di Cartoceto, sorto nelle settimane scorse per combattere la variante urbanistica, che se concluderà positivamente il suo percorso consentirà la realizzazione di un opificio di 30mila metri quadrati in un rettangolo di 6 ettari complessivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cori e fischi di contestazione contro la variante di via Cerquelle

