Sono ancora senza ammortizzatori sociali ( cassa integrazione ) i 35 dipendenti di Cores Italia (ex Coop Legno) dopo la cessazione dell’attività, all’inizio del giugno scorso. Una situazione estremamente grave, quindi, che ieri è stata nuovamente sottolineata dal sindacato Cgil, il quale invoca di fatto una "soluzione immediata" per i lavoratori coinvolti. "Silenzio assordante – denunciano infatti dalla Cgil - di commissario liquidatore, Tribunale fallimentare di Modena, Legacoop e istituzioni sulla vertenza Cores Italia (ex Coop legno) di Castelvetro. I circa 35 lavoratori e lavoratrici sono in attesa della voltura della cassa integrazione per cessazione di attività, dal 3 giugno scorso (data di nomina da parte del tribunale di Modena del liquidatore, avvocato Giorgi) e, nonostante l’incontro in Regione Emilia Romagna dello scorso 31 ottobre, ad oggi non hanno ricevuto risposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cores, dipendenti senza cassa: "Situazione grave, intervenite"