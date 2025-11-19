Coppa Italia e Supercoppa ecco quando la Sir sarà in campo

Nel corso del pomeriggio la Lega Pallavolo di serie A ha reso noto le date delle final four di due tra le competizioni più attese della stagione.La prima in ordine di tempo sarà la Coppa Italia. Ad ospitare la due giorni conclusiva, così come accaduto negli ultimi anni, sarà l'Unipol Arena di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

