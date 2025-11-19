Coppa del Mondo 2026 la Scozia si qualifica | l' esultanza dei tifosi

La S cozia vola alla Coppa del mondo, dopo 28 anni dall’ultima volta, e i tifosi non riescono a contenere la gioia. Martedì sera la Nazionale scozzese ha infatti battuto per 4-2 la Danimarca. La Coppa del Mondo si giocherà tra giugno e luglio 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coppa del Mondo 2026, la Scozia si qualifica: l'esultanza dei tifosi

