Coppa Davis quando la semifinale Italia-Belgio? Data orario e dove vederla

(Adnkronos) – Super Italia ai quarti di finale di Coppa Davis. La Nazionale di capitan Filippo Volandri ha battuto l'Austria 2-0 grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, prenotando la semifinale di venerdì 21 novembre. Gli azzurri se la vedranno contro il Belgio. Ecco orario del match e dove vederlo in tv e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Coppa Davis, Italia in semifinale contro il Belgio! Cobolli e Berrettini piegano l’Austria! Grandi, ragazzi! - facebook.com Vai su Facebook

Italia è in semifinale di Coppa Davis. Ottimo debutto da parte degli azzurri che battono 2-0 l'Austria: decisive le vittorie di Berrettini su Rodionov (6-3, 7-6) e di Cobolli su Misolic (6-1, 6-3). In semifinale, in programma venerdì alle ore 16, l'Italia affronterà il Bel Vai su X

Italia-Belgio, semifinale Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Gli azzurri campioni in carica hanno superato all'esordio l'Austria, mentre la nazionale belga ha avuto la meglio sulla Francia ... Segnala corrieredellosport.it

Coppa Davis, Italia-Austria 2-0: Cobolli supera Misolic: "Giorno più bello della mia vita". Azzurri in semifinale - Gli azzurri di Volandri superano i quarti di finale della Final 8 di Bologna grazie al successo per 2- Si legge su affaritaliani.it

Coppa Davis, Italia-Austria 2-0: Cobolli e Berrettini portano gli azzurri in semifinale. Venerdì la sfida col Belgio - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... ilmessaggero.it scrive