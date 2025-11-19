Coppa Davis oggi | la diretta di Italia-Austria Berrettini apre contro Rodionov

Bologna, 19 novembre 2025 – Filippo Volandri crede in Matteo Berrettini. Il capitano azzurro spazza via ogni dubbio, e dopo le incertezze della vigilia a Bologna schiera Matteo – che ieri aveva accusato qualche problema alla schiena – come secondo singolarista per i quarti di finale di Coppa Davis 2025 contro l’Austria di Juergen Meltzer. È il romano quindi ad aprire il programma contro Rodionov, mancino e numero 177 del mondo, a seguire ecco la sfida di Cobolli contro Misolic (79 Atp). Dovesse esserci bisogno del doppio decisivo ecco pronti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Italia avanti 5-1 nei precedenti contro l’Austria, in palio c’è la semifinale contro il Belgio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

