Coppa Davis oggi Italia-Austria – Il match in diretta

(Adnkronos) – Dopo le Atp Finals, ecco la Coppa Davis. L'Italia scende in campo nelle Final Eight di Bologna e oggi, mercoledì 19 novembre, sfida l'Austria nei quarti di finale del torneo tennistico per nazionali, a cui gli azzurri arrivano da bicampioni in carica dopo i successi del 2023 e 2024. Si inizia alle 16. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Coppa Davis 2025, l’Italia all’esordio con l’Austria: gli Azzurri puntano alle semifinali ilfaroonline.it/2025/11/19/cop… #news #notizie #cronaca Vai su X

Coppa Davis, Corentin Moutet protagonista dell'eliminazione della Francia contro il Belgio a Bologna. Guarda il video della sua follia a rete - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Davis, Italia-Austria: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e precedenti: out Sinner e Musetti, in dubbio Berrettini - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match contro l'Austria. Lo riporta ilmessaggero.it

Italia-Austria diretta Coppa Davis: segui la sfida. Tennis oggi LIVE - Gli Azzurri di capitan Volandri, campioni del mondo in carica, sfidano la formazione austriaca ai quarti: in palio la qualificazione in semifinale contro il Belgio. Come scrive corrieredellosport.it

Italia-Austria oggi in Coppa Davis, dubbio Berrettini: orario, programma e dove vedere in tv - Italia e Austria si affrontano oggi nei quarti di finale della Coppa Davis 2025. fanpage.it scrive