Coppa Davis l' Italia va in semifinale

Servizitelevideo.rai.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.37 Bastano i due singolari all'Italia per superare i quarti di Davis alle Finals di Bologna. Austria sconfitta 2-0, in semifinale venerdì c'è il Belgio. Il punto della vittoria lo sigla Flavio Cobolli, che batte 61 63 il n.79 Atp Filip Misolic in 1h04'.Toscano dominante, con break in apertura dei due set. Nel primo match Matteo Berrettini ha superato 63 76 (4) Jurji Rodionov,n. 177 Atp. Il romano ha rischiato nel secondo set quando è andato sotto 2-5 e ha annullato 3 set point. Poi ha rimesso in piedi la partita e chiuso in 1h46'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

