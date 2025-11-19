Buona la prima per gli Azzurri all’esordio in coppa Davis contro l’Austria. In attesa di Flavio Cobolli contro Filip Misolic e dell’eventuale sfida di doppio, Matteo Berrettini ha regolato Jurij Rodionov in due set vincendo il primo 6-3 e il secondo al tie break. In caso di passaggio del turno l’Italia dovrà vedersela con il Belgio. Il tennista azzurro alla fine del match: «Il pubblico mi è mancato da morire, è questo il motivo per cui gioco. Non sto giocando solo per me, ma per tutti, bisogna sempre lottare fino alla fine, questo è il bello della competizione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Coppa Davis, la sfida tra Italia e Austria