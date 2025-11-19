Coppa Davis la sfida tra Italia e Austria
Buona la prima per gli Azzurri all’esordio in coppa Davis contro l’Austria. In attesa di Flavio Cobolli contro Filip Misolic e dell’eventuale sfida di doppio, Matteo Berrettini ha regolato Jurij Rodionov in due set vincendo il primo 6-3 e il secondo al tie break. In caso di passaggio del turno l’Italia dovrà vedersela con il Belgio. Il tennista azzurro alla fine del match: «Il pubblico mi è mancato da morire, è questo il motivo per cui gioco. Non sto giocando solo per me, ma per tutti, bisogna sempre lottare fino alla fine, questo è il bello della competizione». 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
Coppa Davis, Berrettini-Rodionov. In diretta i quarti di finale Vai su X
Coppa Davis, Corentin Moutet protagonista dell'eliminazione della Francia contro il Belgio a Bologna. Guarda il video della sua follia a rete - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Davis, Italia-Austria diretta live: Berrettini porta avanti gli azzurri, ora Cobolli può chiuderla - Austria, la Nazionale di Volandri sfida l'Austria nel match valevole per i quarti di finale. Come scrive sport.virgilio.it
Italia-Austria diretta Coppa Davis: Berrettini supera Rodionov, ora tocca a Cobolli. Tennis LIVE - Gli Azzurri di capitan Volandri, campioni del mondo in carica, sfidano la formazione austriaca ai quarti: in palio la qualificazione in semifinale contro il Belgio. Scrive corrieredellosport.it
Coppa Davis, Italia-Austria diretta 6-3, 7-6: Berrettini-Rodionov live. Dove vederla in chiaro - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Si legge su ilmessaggero.it