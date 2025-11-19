Coppa Davis la Germania si affida a Zverev per superare l’ostacolo Argentina

Nell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Coppa Davis di Bologna la Germania sfida l’Argentina: in palio l’accesso alla semifinale e l’ingresso tra le prime quattro. La vincente si garantisce il faccia a faccia con la formazione che prevarrà nel confronto di domani mattina tra la Spagna, orfana di Carlos Alcaraz e la Cechia, autorevole candidata ad essere la mina vagante della manifestazione. I tedeschi ritrovano per l’occasione Alexander Zverev e chiedono al loro numero 1 la spinta necessaria per realizzare il sogno di vincere un titolo che manca da oltre trent’anni, l’ultimo trionfo risale infatti al 1993 quando i padroni di casa trionfarono 4-1 a Dusseldorf contro l’Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it

