Coppa Davis la Germania si affida a Zverev per superare l’ostacolo Argentina
Nell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Coppa Davis di Bologna la Germania sfida l’Argentina: in palio l’accesso alla semifinale e l’ingresso tra le prime quattro. La vincente si garantisce il faccia a faccia con la formazione che prevarrà nel confronto di domani mattina tra la Spagna, orfana di Carlos Alcaraz e la Cechia, autorevole candidata ad essere la mina vagante della manifestazione. I tedeschi ritrovano per l’occasione Alexander Zverev e chiedono al loro numero 1 la spinta necessaria per realizzare il sogno di vincere un titolo che manca da oltre trent’anni, l’ultimo trionfo risale infatti al 1993 quando i padroni di casa trionfarono 4-1 a Dusseldorf contro l’Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Coppa Davis, Corentin Moutet protagonista dell'eliminazione della Francia contro il Belgio a Bologna. Guarda il video della sua follia a rete - facebook.com Vai su Facebook
Corriere Giochi, speciale Coppa Davis: inizia a giocare gratis qui | La sfida del quiz: quanti titoli ha vinto l'Italia? Vai su X
Coppa Davis, la Germania si affida a Zverev per superare l’ostacolo Argentina - Nell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Coppa Davis di Bologna la Germania sfida l’Argentina: in palio l’accesso alla semifinale e l’ingresso tra le prime quattro. Lo riporta oasport.it
Coppa Davis, il ritiro di Alcaraz cambia tutto: l’Italia può crederci, Spagna a picco. Zverev e Germania favoriti? - Il ritiro di Alcaraz cambia le gerarchie in Coppa Davis, con l'Italia che può ambire al colpaccio e la Spagna che sembra sconfitta in partenza. Segnala sport.virgilio.it
Come cambia la Coppa Davis con il forfait di Alcaraz: Spagna indebolita, Germania di Zverev favorita - Alle Finals di Coppa Davis, che andranno in scena sul cemento indoor di Bologna dal 18 al 23 novembre, sarà presente soltanto un top- Lo riporta oasport.it