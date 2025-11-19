Coppa Davis Italia in semifinale! Cobolli liquida la pratica Misolic 6-1 6-3 ed elimina l' Austria Venerdì c' è il Belgio

Feedpress.me | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia vola in semifinale di Coppa Davis 2025. All’esordio nelle Final Eight di Bologna, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri liquidano l’Austria nei due singolari, risparmiando fatiche ulteriori ai doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Al successo sofferto di Matteo Berrettini su Jurij Rodionov (6-3 7-6) fa eco la vittoria agevole di Flavio Cobolli (n.22 Atp) su Filip Misolic (n.79). 🔗 Leggi su Feedpress.me

coppa davis italia in semifinale cobolli liquida la pratica misolic 6 1 6 3 ed elimina l austria venerd236 c 232 il belgio

© Feedpress.me - Coppa Davis, Italia in semifinale! Cobolli liquida la pratica Misolic (6-1/6-3) ed elimina l'Austria. Venerdì c'è il Belgio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

coppa davis italia semifinaleCoppa Davis, Italia-Austria 2-0: Cobolli e Berrettini portano gli azzurri in semifinale. Venerdì la sfida col Belgio - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Secondo ilmessaggero.it

coppa davis italia semifinaleCoppa Davis, Italia-Austria 2-0: urlo Berrettini, Cobolli scatenato. Chi c’è in semifinale - Il team azzurro capitanato da Filippo Volandri, e orfano di Sinner e Musetti, è pronto a difendere il titolo nel primo turno delle Final Eight ... Da tuttosport.com

coppa davis italia semifinaleItalia-Belgio, semifinale Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Gli azzurri campioni in carica hanno superato all'esordio l'Austria, mentre la nazionale belga ha avuto la meglio sulla Francia ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Davis Italia Semifinale