Coppa Davis Italia in semifinale! Cobolli liquida la pratica Misolic 6-1 6-3 ed elimina l' Austria Venerdì c' è il Belgio

L’Italia vola in semifinale di Coppa Davis 2025. All’esordio nelle Final Eight di Bologna, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri liquidano l’Austria nei due singolari, risparmiando fatiche ulteriori ai doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Al successo sofferto di Matteo Berrettini su Jurij Rodionov (6-3 7-6) fa eco la vittoria agevole di Flavio Cobolli (n.22 Atp) su Filip Misolic (n.79). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Coppa Davis, Italia in semifinale! Cobolli liquida la pratica Misolic (6-1/6-3) ed elimina l'Austria. Venerdì c'è il Belgio

