Coppa Davis Italia-Austria 2-0 | Flavio Cobolli spazza via Misolic e porta gli azzurri in semifinale!

Flavio Cobolli porta il secondo punto e la semifinale di Coppa Davis 2025 all’Italia. Prova di grande sostanza del numero 3 d’Italia (e 1 in questa fattispecie) a Bologna, dove Filip Misolic deve cedere per 6-1 6-3. Finisce dunque la corsa dell’Austria, comunque particolarmente lodevole. Per gli azzurri adesso la prova rappresentata dal Belgio, che ieri ha sconfitto la Francia. L’appuntamento è per venerdì alle 16:00. Pronti via, e non si fa neppure in tempo a scendere in campo (e a salutare Marco Belinelli, “padrone di casa” del sorteggio prepartita) che già arriva il break a zero da parte di Cobolli, decisamente carico contro un tennis come quello di Misolic che sa cosa fare da fondo e in difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

