Coppa Davis Italia-Austria 2-0 con Berrettini e Cobolli | è semifinale

L'Italia di Filippo Volandri è in semifinale di Coppa Davis dopo aver sconfitto oggi, mercoledì 19 novembre, a Bologna, l'Austria nei quarti di finale della Final 8 di Coppa DavisMatteo Berrettini e Flavio Cobolli hanno vinto i rispettivi singolari portando i 2 punti che valgono la semifinale che. 🔗 Leggi su Today.it

