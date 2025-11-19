Coppa Davis Italia-Austria 2-0 | azzurri in semifinale super Cobolli batte Misolic in due set
Matteo Berrettini spiana la strada e Flavio Cobolli, con una gara superba, mette il punto esclamativo sconfiggendo Filip Misolic con il punteggio di 6-1, 6-4: l'Italia del tennis vince 2-0 contro l'Austria ( senza bisogno del doppio) e vola in semifinale dove venerdì incontrerà il Belgio che martedì ha sconfitto, a sorpresa, la Francia. Il tennista toscano è superbo in ogni zona del campo e con ogni colpo annichilendo l'avversario, gli azzurri sono in semifinale per il quarto anno di fila. La netta vittoria di Cobolli. Il primo set inizia subito alla grande per il tennista toscano che ruba immediatamente il break all'austriaco Misolic e conferma il punto sul proprio turno di servizio, 2-0 molto veloce e pubblico italiano che si fa sentire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
