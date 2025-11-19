Coppa Davis Italia-Austria 1-0 | Matteo Berrettini non sbaglia e liquida Rodionov in una partita non banale

Buona la prima per l’Italia alle finali di Coppa Davis 2025. Matteo Berrettini regala il primo punto alla squadra azzurra nella sfida con l’Austria, superando in due set Jurij Rodionov con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Il romano ha giocato un ottimo primo set e poi è riuscito a tirarsi fuori dalle difficoltà nel secondo. Importante comunque per Matteo aver vinto e trovato il feeling con il campo anche in vista si spera degli impegni dei prossimi giorni. Con la vittoria di Berrettini l’Italia ha l’occasione di chiudere la contesa con l’Austria già dal prossimo singolare, quando scenderà in campo Flavio Cobolli contro Filip Misolic, numero 79 della classifica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

