È il giorno della Coppa Davis a Bologna e della nazionale italiana di tennis che inizia la sua avventura nella Final Eight. Il team del capitano Filippo Volandri è pronto a scendere sui campi della Supertennis Arena nei quarti di finale contro l’Austria, per iniziare il cammino di difesa del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Coppa Davis, giorno dell'esordio per gli Azzurri con Italia-Austria

