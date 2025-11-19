Coppa Davis | Cobolli supera Misolic in due set Dopo il successo di Berrettini L’Italia elimina l’Austria | 2-0

Firenzepost.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia batte l'Austria 2-0 ed è in semifinale di Coppa Davis. Decisive le vittorie di Berrettini e di Cobolli. Matteo ha sconfitto nel primo match di giornata Rodionov 6-3, 7-6 in un'ora e 46 minuti di gioco. Successo e ottimo debutto anche per Flavio Cobolli, che ha superato Misolic con un netto 6-1, 6-3 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

coppa davis cobolli supera misolic in due set dopo il successo di berrettini l8217italia elimina l8217austria 2 0

© Firenzepost.it - Coppa Davis: Cobolli supera Misolic in due set. Dopo il successo di Berrettini. L’Italia elimina l’Austria: 2-0

Altri contenuti sullo stesso argomento

coppa davis cobolli superaCoppa Davis, Italia-Austria 2-0: Cobolli e Berrettini portano gli azzurri in semifinale. Venerdì la sfida col Belgio - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Secondo leggo.it

coppa davis cobolli superaCoppa Davis, Italia-Austria 2-0: urlo Berrettini, Cobolli scatenato. Chi c’è in semifinale - Il team azzurro capitanato da Filippo Volandri, e orfano di Sinner e Musetti, è pronto a difendere il titolo nel primo turno delle Final Eight ... Lo riporta tuttosport.com

coppa davis cobolli superaCobolli sta per servire in Davis, arriva l'urlo del tifoso dagli spalti: "Forza Roma!" - L'Italia punta a chiudere i giochi contro l'Austria dopo il successo di Matteo Berrettini su Jurij Rodionov che ha aperto la giornata ... Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Davis Cobolli Supera