Coppa Davis | Cobolli supera Misolic in due set Dopo il successo di Berrettini L’Italia elimina l’Austria | 2-0

L'Italia batte l'Austria 2-0 ed è in semifinale di Coppa Davis. Decisive le vittorie di Berrettini e di Cobolli. Matteo ha sconfitto nel primo match di giornata Rodionov 6-3, 7-6 in un'ora e 46 minuti di gioco. Successo e ottimo debutto anche per Flavio Cobolli, che ha superato Misolic con un netto 6-1, 6-3 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

