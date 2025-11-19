Coppa Davis Berrettini in lacrime alla fine del match | cos’è successo le sue parole

Matteo Berrettini torna protagonista in Coppa Davis e regala all’Italia il primo punto contro l’Austria. In un match denso di emozioni e colpi di scena, l’azzurro supera Jurij Rodionov con il punteggio di 6-3 7-6 (5) dopo un’ora e quarantacinque minuti di tennis intenso, tra interruzioni e tensione. L’inizio è tutto in discesa per Berrettini: tre prime vincenti per inaugurare la sfida e un game tenuto a zero che mette subito in chiaro il ritmo. La fiducia è alta, il pubblico lo sostiene e l’energia del campo diventa il motore della sua prestazione. Un match combattuto e pieno di ritmo. Dall’altra parte, l’austriaco non si lascia intimorire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Coppa Davis, Berrettini in lacrime alla fine del match: cos’è successo, le sue parole

