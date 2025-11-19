Coppa Davis Berrettini e Cobolli trascinano l’Italia in semifinale | Austria battuta in due match Azzurri convincenti anche senza Sinner e Musetti

Ilfattoquotidiano.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serviva una vittoria per rispondere alle polemiche della vigilia. E la vittoria è arrivata: l’Italia debutta con un successo nelle Final 8 di Coppa Davis. A Bologna, gli azzurri battono l’Austria e centrano la quarta semifinale mondiale consecutiva, proseguendo la difesa dell’Insalatiera conquistata nel 2023 e nel 2024. Anche senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti la prova degli italiani è stata convincente: prima il punto di Matteo Berrettini, che ha superato Jurij Rodionov in due set, poi il successo di Flavio Cobolli contro Filip Misolic. Bastano i due singolari per archiviare la pratica Austria e garantire all’Italia un posto tra le prime quattro Nazionali al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

coppa davis berrettini e cobolli trascinano l8217italia in semifinale austria battuta in due match azzurri convincenti anche senza sinner e musetti

© Ilfattoquotidiano.it - Coppa Davis, Berrettini e Cobolli trascinano l’Italia in semifinale: Austria battuta in due match. Azzurri convincenti anche senza Sinner e Musetti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

coppa davis berrettini cobolliCoppa Davis, Italia-Austria 2-0: Cobolli e Berrettini portano gli azzurri in semifinale. Venerdì la sfida col Belgio - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Riporta leggo.it

coppa davis berrettini cobolliCoppa Davis, Italia-Austria 2-0: urlo Berrettini, Cobolli scatenato. Chi c’è in semifinale - Il team azzurro capitanato da Filippo Volandri, e orfano di Sinner e Musetti, è pronto a difendere il titolo nel primo turno delle Final Eight ... Secondo tuttosport.com

coppa davis berrettini cobolliCoppa Davis, Italia-Austria 2-0: Cobolli supera Misolic: "Giorno più bello della mia vita". Azzurri in semifinale - Gli azzurri di Volandri superano i quarti di finale della Final 8 di Bologna grazie al successo per 2- Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Davis Berrettini Cobolli