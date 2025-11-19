Coppa Davis Berrettini e Cobolli trascinano l’Italia in semifinale | Austria battuta in due match Azzurri convincenti anche senza Sinner e Musetti
Serviva una vittoria per rispondere alle polemiche della vigilia. E la vittoria è arrivata: l’Italia debutta con un successo nelle Final 8 di Coppa Davis. A Bologna, gli azzurri battono l’Austria e centrano la quarta semifinale mondiale consecutiva, proseguendo la difesa dell’Insalatiera conquistata nel 2023 e nel 2024. Anche senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti la prova degli italiani è stata convincente: prima il punto di Matteo Berrettini, che ha superato Jurij Rodionov in due set, poi il successo di Flavio Cobolli contro Filip Misolic. Bastano i due singolari per archiviare la pratica Austria e garantire all’Italia un posto tra le prime quattro Nazionali al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Coppa Davis, Italia in semifinale contro il Belgio! Cobolli e Berrettini piegano l’Austria! Grandi, ragazzi! - facebook.com Vai su Facebook
Italia è in semifinale di Coppa Davis. Ottimo debutto da parte degli azzurri che battono 2-0 l'Austria: decisive le vittorie di Berrettini su Rodionov (6-3, 7-6) e di Cobolli su Misolic (6-1, 6-3). In semifinale, in programma venerdì alle ore 16, l'Italia affronterà il Bel Vai su X
Coppa Davis, Italia-Austria 2-0: Cobolli e Berrettini portano gli azzurri in semifinale. Venerdì la sfida col Belgio - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Riporta leggo.it
Coppa Davis, Italia-Austria 2-0: urlo Berrettini, Cobolli scatenato. Chi c’è in semifinale - Il team azzurro capitanato da Filippo Volandri, e orfano di Sinner e Musetti, è pronto a difendere il titolo nel primo turno delle Final Eight ... Secondo tuttosport.com
Coppa Davis, Italia-Austria 2-0: Cobolli supera Misolic: "Giorno più bello della mia vita". Azzurri in semifinale - Gli azzurri di Volandri superano i quarti di finale della Final 8 di Bologna grazie al successo per 2- Secondo affaritaliani.it