Coppa Davis | Berrettini e Cobolli portano l' Italia in semifinale

AGI - L'Italia in semifinale in Coppa Davis per il quarto anno di fila. All'esordio nelle Final Eight di Bologna, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri liquidano l'Austria nei due singolari, risparmiando fatiche ulteriori ai doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il primo singolare alle Final Eight di Coppa Davis 2025 ha visto il ritorno, vittorioso, di Matteo Berrettini (n.56 Atp) che ha superato in due set Jurij Rodionov (n.177 Atp) regalando agli azzurri la possibilità di archiviare la pratica qualificazione nel secondo singolare: 6-3 7-6(4), in un'ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore del romano, bravo a recuperare un break di svantaggio e a salvare tre set point consecutivi nel secondo parziale, evitando di farsi trascinare nella lotta da un ottimo Rodionov. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Coppa Davis: Berrettini e Cobolli portano l'Italia in semifinale

