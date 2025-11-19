Coppa Davis Berrettini e Cobolli portano l’Italia in semifinale | Austria battuta 2-0 L’orgoglio di capitan Volandri per i suoi ragazzi

Secoloditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Italia domina l’Austria e vola in semifinale di  Coppa Davis  2025. Gli azzurri torneranno in campo venerdì contro il Belgio di Bergs e Collignon. Giovedì giornata dedicata alla parte bassa di tabellone con le sfide tra Spagna e Repubblica Ceca (ore 10) e Argentina e Germania (non prima delle 17). Alla quinta apparizione di fila alle Final Eight, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri liquidano l’Austria nei due singolari e centrano la quarta semifinale consecutiva nella competizione. Coppa Davis, Italia in semifinale. Risparmiate fatiche ulteriori ai doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dalla semifinale alle Atp Finals di Torino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

coppa davis berrettini e cobolli portano l8217italia in semifinale austria battuta 2 0 l8217orgoglio di capitan volandri per i suoi ragazzi

© Secoloditalia.it - Coppa Davis, Berrettini e Cobolli portano l’Italia in semifinale: Austria battuta 2-0. L’orgoglio di capitan Volandri per i suoi ragazzi

Altre letture consigliate

coppa davis berrettini cobolliCoppa Davis, Italia-Austria 2-0: Cobolli e Berrettini portano gli azzurri in semifinale. Venerdì la sfida col Belgio - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Si legge su ilmattino.it

coppa davis berrettini cobolliCoppa Davis, Italia-Austria 2-0: urlo Berrettini, Cobolli scatenato. Chi c’è in semifinale - Il team azzurro capitanato da Filippo Volandri, e orfano di Sinner e Musetti, è pronto a difendere il titolo nel primo turno delle Final Eight ... Lo riporta tuttosport.com

coppa davis berrettini cobolliCoppa Davis 2025, l’Italia batte l’Austria 2-0 con Berrettini e Cobolli ed è in semifinale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Coppa Davis 2025, l’Italia batte l’Austria 2- Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Davis Berrettini Cobolli