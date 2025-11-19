Coppa Davis Berrettini e Cobolli portano l’Italia in semifinale | Austria battuta 2-0 L’orgoglio di capitan Volandri per i suoi ragazzi
L’ Italia domina l’Austria e vola in semifinale di Coppa Davis 2025. Gli azzurri torneranno in campo venerdì contro il Belgio di Bergs e Collignon. Giovedì giornata dedicata alla parte bassa di tabellone con le sfide tra Spagna e Repubblica Ceca (ore 10) e Argentina e Germania (non prima delle 17). Alla quinta apparizione di fila alle Final Eight, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri liquidano l’Austria nei due singolari e centrano la quarta semifinale consecutiva nella competizione. Coppa Davis, Italia in semifinale. Risparmiate fatiche ulteriori ai doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dalla semifinale alle Atp Finals di Torino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
#Italia-Belgio, semifinale Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv Vai su X
Coppa Davis, Italia in semifinale contro il Belgio! Cobolli e Berrettini piegano l’Austria! Grandi, ragazzi! Vai su Facebook
Coppa Davis, Italia-Austria 2-0: Cobolli e Berrettini portano gli azzurri in semifinale. Venerdì la sfida col Belgio - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Si legge su ilmattino.it
Coppa Davis, Italia-Austria 2-0: urlo Berrettini, Cobolli scatenato. Chi c’è in semifinale - Il team azzurro capitanato da Filippo Volandri, e orfano di Sinner e Musetti, è pronto a difendere il titolo nel primo turno delle Final Eight ... Lo riporta tuttosport.com
Coppa Davis 2025, l’Italia batte l’Austria 2-0 con Berrettini e Cobolli ed è in semifinale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Coppa Davis 2025, l’Italia batte l’Austria 2- Scrive tg24.sky.it