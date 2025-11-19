L’ Italia domina l’Austria e vola in semifinale di Coppa Davis 2025. Gli azzurri torneranno in campo venerdì contro il Belgio di Bergs e Collignon. Giovedì giornata dedicata alla parte bassa di tabellone con le sfide tra Spagna e Repubblica Ceca (ore 10) e Argentina e Germania (non prima delle 17). Alla quinta apparizione di fila alle Final Eight, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri liquidano l’Austria nei due singolari e centrano la quarta semifinale consecutiva nella competizione. Coppa Davis, Italia in semifinale. Risparmiate fatiche ulteriori ai doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dalla semifinale alle Atp Finals di Torino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Coppa Davis, Berrettini e Cobolli portano l’Italia in semifinale: Austria battuta 2-0. L’orgoglio di capitan Volandri per i suoi ragazzi