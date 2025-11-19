Coppa Davis | Berrettini batte Rodionov in due set e porta l’Italia in vantaggio sull’Austria
Gli azzurri di capitan Volandri sono avanti 1-0 sull'Austria grazie al successo di Matteo Berrettini, numero 56 Atp su Jurij Rodionov, numero 177 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) in un'ora e 46 minuti di gioco. Ora sarà la volta di Flavio Cobolli contro Filip Misolic. In caso di doppio Bolelli-Vavassori affronteranno Erler-Miedler L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Scopri altri approfondimenti
Coppa Davis, Berrettini-Rodionov. In diretta i quarti di finale Vai su X
Coppa Davis, Corentin Moutet protagonista dell'eliminazione della Francia contro il Belgio a Bologna. Guarda il video della sua follia a rete - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Davis, Berrettini batte Rodionov con il cuore: Italia avanti 1-0 con l’Austria - 6(4) l’austriaco Rodionov ma deve annullare tre set point consecutivi nel secondo set. Lo riporta ubitennis.com
Coppa Davis, Italia-Austria: diretta Cobolli-Misolic 3-1. Berrettini batte Rodionov (6-3, 7-6). Dove vederla in chiaro - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Da leggo.it
Coppa Davis, è 1-0 Italia sull’Austria: Matteo Berrettini batte Jurij Rodionov - 6(4) per Matteo Berrettini la partita contro Jurij Rodionov, che avvicina l'Italia alla semifinale di Coppa Davis. Riporta msn.com