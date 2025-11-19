Coppa Davis | Berrettini batte Rodionov in due set e porta l’Italia in vantaggio sull’Austria

Gli azzurri di capitan Volandri sono avanti 1-0 sull'Austria grazie al successo di Matteo Berrettini, numero 56 Atp su Jurij Rodionov, numero 177 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) in un'ora e 46 minuti di gioco. Ora sarà la volta di Flavio Cobolli contro Filip Misolic. In caso di doppio Bolelli-Vavassori affronteranno Erler-Miedler L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

