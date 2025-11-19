Coppa Davis Berrettini batte Rodionov e si commuove | Mi siete mancati da morire Ora in campo Cobolli

Buona la prima per l’Italia in Coppa Davis. Nel primo match singolare dei quarti contro l’Austria, a Bologna, Matteo Berrettini ha battuto in due set l’avversario Jurij Rodionov con il punteggio di 6-3, 7-6. Ininfluente l’interruzione per problemi tecnici di un quarto d’ora circa nel secondo set. Commosso alla fine del match il tennista romano, che nell’ultimo biennio ha patito più di un guaio muscolare (e di una polemica): «C’è poco da dire, se non che mi siete mancati da morire. Questo è il motivo per cui gioco a tennis, per queste emozioni, questo pubblico, per giocare la Davis. Grazie», ha detto al pubblico di Bologna. 🔗 Leggi su Open.online