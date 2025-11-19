Coppa Davis 2025 l’Italia batte l’Austria | gli Azzurri conquistano la semifinale

Bologna, 19 novembre 2025 – Italia super in Coppa Davis. Oggi, mercoledì 19 novembre, gli azzurri di capitan Volandri hanno vinto 2-0 contro l’Austria ai quarti di finale del torneo. Alla Supertennis Arena di Bologna, alla Nazionale sono bastati i due match in singolare. Il primo, vinto da Matteo Berrettini 7-3 7-6 contro Jurij Rodionov. E il secondo, vinto da uno straordinario Flavio Cobolli 6-1 6-3 contro Filip Misolic. Niente doppio, dunque, per gli azzurri, che venerdì 21 novembre affronteranno il Belgio in semifinale (la quarta consecutiva per l’Italia). Italia-Austria 1-0, ok Berrettini. L’Italia apre il suo percorso nella Final 8 di Coppa Davis alla SuperTennis Arena di Bologna con una vittoria di grinta e cararrere contro l’Austria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

