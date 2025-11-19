Coppa Davis 2025 l’Italia all’esordio con l’Austria | gli Azzurri puntano alle semifinali
Bologna, 19 novembre 2025 – L’Italia scende in campo nelle Final Eight di Coppa Davis. Oggi, mercoledì 19 novembre, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri sfidano a Bologna l’Austria – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del torneo tennistico per Nazionali, a cui arrivano da bicampioni in carica dopo i successi del 2023 e 2024. Nonostante le assenze di Jannik Sinner, fresco vincitore delle Atp Finals, e di Lorenzo Musetti, gli azzurri vanno a caccia della qualificazione per sognare uno storico tris, contro una squadra, l’Austria, che è alla sua prima partecipazione assoluta nella fase finale della competizione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
