Coppa Davis 2025 Italia in semifinale | Berrettini e Cobolli stendono l’Austria e trascinano gli azzurri
Nelle Final Eight di Bologna gli azzurri di Volandri chiudono la pratica nei due singolari. Splendono Cobolli e Berrettini: ora semifinale contro il Belgio. L’Italia vola in semifinale di Coppa Davis 2025. La squadra di Filippo Volandri, all’esordio nelle Final Eight di Bologna, supera l’Austria per 2-0 grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, rendendo superfluo il doppio BolelliVavassori. Ad aprire la giornata è stato Berrettini, protagonista di una prova solida e di carattere contro Jurij Rodionov: 6-3 7-6 il risultato finale che ha consegnato agli azzurri il primo punto. Il romano ha resistito nei momenti più complicati del secondo set, sostenuto dal calore del pubblico del PalaDozza. 🔗 Leggi su Sportface.it
