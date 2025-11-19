L’Italia apre il suo percorso nella Final 8 di Coppa Davis alla SuperTennis Arena di Bologna contro l’Austria. Si parte con il primo confronto tra Matteo Berrettini e Jurij Rodionov, poi sarà la volta di Flavio Cobolli contro Filip Misolic. In caso di doppio BolelliVavassori contro ErlerMiedler. Berrettino (Ita) – Rodionov (Aus) Inizio diretta: 191125 15:49 Fine diretta: 191125 17:00 15:49 191125 L'Italia non perde in Coppa Davis da due anni Gli azzurri non perdono in Coppa Davis dallo 0-3 contro il Canada di due anni fa nella fase a gironi. Da allora 11 sfide tra nazioni e altrettante vittorie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa Davis 2025, Italia – Austria per un posto in semifinale: in campo Berrettini e Rodionov