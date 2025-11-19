Coppa Davis 2025 | Italia-Austria oggi Berrettini e Cobolli in campo Orari e diretta TV e streaming
Flavio Cobolli e Matteo Berrettini guidano l'Italia orfana di Sinner e Musetti: ecco gli orari, la diretta TV, streaming e il calendario completo della competizione. La Nazionale italiana, nonostante le assenze di Sinner e Musetti, scende in campo oggi - mercoledì 19 novembre - per il suo esordio alle Finals di Coppa Davis davanti al pubblico della SuperTennis Arena di BolognaFiere. Gli Azzurri puntano a staccare il pass per la semifinale contro un'Austria in grande forma. La vincente affronterà venerdì il Belgio, autore dell'impresa contro la Francia. La manifestazione si concluderà con la finale di domenica 23 novembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
