Coperte per i senza fissa dimora

Arezzo, 19 novembre 2025 – L'Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini ha aderito durante lo scorso anno scolastico 20242025 al progetto proposto dall'Associazione Sheep Italia. Dopo un incontro preliminare con il Presidente dell'associazione Saverio Tommasi, gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria e delle classi quarte e quinte della scuola primaria del Comprensivo Giovanni XXIII hanno lavorato per produrre tanti quadrati di lana (con l'uncinetto ea maglia) che sono stati riuniti per formare poi delle coperte da inviare alla sede dell'Associazione Sheep Italia a Montelupo Fiorentino che, durante questo inverno, si occuperà di distribuire le coperte dai ragazzi ai senzatetto di alcune città italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Coperte per i senza fissa dimora”

