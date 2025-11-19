Copenaghen cambia i socialdemocratici sconfitti dopo oltre 100 anni
(Adnkronos) – Per la prima volta in più di 100 anni, i Socialdemocratici hanno perso il controllo di Copenaghen, capitale della Danimarca. Alle elezioni municipali il partito della premier, Mette Frederiksen, ha subito una sconfitta storica: la guida del municipio passerà a Sisse Marie Welling della Sinistra Verde (Socialistisk Folkeparti, Sf). "Il calo è più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Wizz Air cambia idea a Londra. Più Luton e meno Gatwick Wizz Air e' sempre molto attenta alle revenue e sopratutto ai costi. La stampa inglese come il The Telegraph ha indicato un cambio parziale di intenzioni del vettore low cost ungherese attraverso la su - facebook.com Vai su Facebook
Copenaghen cambia, i socialdemocratici sconfitti dopo oltre 100 anni - Per la prima volta in più di 100 anni, i Socialdemocratici hanno perso il controllo di Copenaghen, capitale della Danimarca. adnkronos.com scrive
Dopo oltre un secolo, i Socialdemocratici hanno perso Copenaghen - Il partito della prima ministra Mette Frederiksen è arrivato terzo alle elezioni locali, superato dalla sinistra ecologista ... Da ilpost.it
Socialdemocratici, addio. Dopo 122 anni cade la roccaforte di Copenhagen - Una città simbolo della prosperità europea che però ormai ha costi proibitivi, soprattutto per gli alloggi, e allontana sempre più ... Da huffingtonpost.it