COP30 | l’Italia lancia i Territori Viventi un nuovo paradigma di resilienza climatica

Periodicodaily.com | 19 nov 2025

(Adnkronos) – La Conferenza delle Parti sul clima ospita la presentazione di una proposta italiana ambiziosa e strategica: il modello dei "Territori Viventi". L’iniziativa mira a ridefinire in modo innovativo il rapporto tra natura, infrastrutture e comunità, proponendo un paradigma capace di rendere le aree geografiche italiane più resilienti, adattive e prosperanti di fronte agli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

