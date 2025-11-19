CoopVoce EVO 200 | 200 GB e minuti illimitati su rete TIM a 7,90€ al mese
CoopVoce EVO 200 è una delle offerte mobile più interessanti del momento per chi cerca tanti giga, una rete affidabile e costi sotto controllo. La promo è attivabile fino al 19 novembre 202 5 e mette sul tavolo un pacchetto estremamente competitivo: 200 GB, minuti illimitati e 1000 SMS a soli 7,90€ al mese. Portabilità: migliori offerte per risparmiare (iliad, Very Mobile, Kena, ho., Spusu, TIM). Perché scegliere CoopVoce EVO 200. L’offerta EVO 200 nasce per semplificare la vita a chi vuole navigare senza pensieri. Il bundle include: – 200 GB su rete 4G TIM – Minuti illimitati verso tutti – 1000 SMS al mese – Hotspot incluso – Nessun vincolo contrattuale Per chi passa a CoopVoce da altro operatore o attiva un nuovo numero, attivazione e primo mese sono gratis fino al 19 novembre. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
