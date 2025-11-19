Cooperazione Italia-Argentina Ordine di Maggio ad Andrea Bocelli | Milei premia il tenore italiano

Andrea Bocelli La nomina di Andrea Bocelli a commendatore dell’Ordine di Maggio da parte del presidente argentino Javier Milei ha segnato il momento centrale di una cerimonia ufficiale alla Casa Rosada, che ha celebrato il legame culturale tra Italia e Argentina. Bocelli insignito da Milei alla Casa Rosada. L’onorificenza, concessa dal capo dello Stato a cittadini stranieri che abbiano reso servizi particolarmente rilevanti alla Repubblica argentina, è stata conferita nel corso di un evento organizzato nel palazzo presidenziale, alla presenza dei principali ministri del governo. La scelta del presidente Milei, che ha introdotto personalmente il tenore italiano, è stata accompagnata da un breve intervento dedicato alla collaborazione culturale tra i due Paesi e al ruolo internazionale dell’artista, riconosciuto come una delle voci più autorevoli della scena musicale contemporanea. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

