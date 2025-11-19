Convocate Italia femminile le scelte del ct Soncin per la doppia amichevole a stelle e strisce contro gli Stati Uniti! Tanta Juve ma non solo | l’elenco completo

Italia femminile, le convocate del ct Soncin! Le azzurre affronteranno in una doppia amichevole negli USA la nazionale 4 volte Campionessa del Mondo L’Italia affronterà gli USA in una doppia amichevole di calcio femminile, con le azzurre che sfideranno la formazione più titolata al mondo il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

convocate italia femminile scelteConvocate Italia Femminile: le scelte di Soncin per la doppia amichevole contro USA - La Roma Femminile è la squadra più presente tra le ventotto giocatrici convocate dal commissario tecnico Andrea Soncin per la tournée statunitense che chiuderà il 2025 dell'Italia Femminile. Si legge su msn.com

convocate italia femminile scelteConvocate Italia femminile, blocco Juventus Women in Nazionale: la lista ufficiale del ct Soncin con qualche sorpresa bianconera…I dettagli - Convocate Italia femminile, tanta Juventus Women anche in Nazionale: la lista ufficiale del ct Soncin per la tournée negli Stati Uniti Un finale d’anno a stelle e strisce, un test di lusso per misurar ... Riporta juventusnews24.com

convocate italia femminile scelteCalcio femminile, le convocate dell’Italia per le amichevoli contro gli USA: Pavan la novità negli States - L'Italia affronterà gli USA in una doppia amichevole di calcio femminile: appuntamento il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale, le ... Riporta oasport.it

